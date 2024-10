Otec tesne pred tragickým úmrtím predával veci za 10-tisíc: Peniaze neprišli, vraj ich dali v hotovosti, čo máme robiť?

JUDr. Mgr. Zuzana Pračková, advokátka (Zdroj: archív ZP)

BRATISLAVA - Problémy so spoločne kúpeným autom po rozchode, nevyplatená mzda či výpoveď zo správy bytového domu. Aj to sú otázky, ktoré vás ťažia. Ak si neviete poradiť v rôznych sporoch, píšte svoje otázky prostredníctvom formulára. Cenné rady vám poskytne JUDr. Mgr. Zuzana Pračková, advokátka Wolf&Case.

Dobrý deň, správcovská spoločnosť nám dala výpoveď zo správy bytového domu mailom (jednou vetou v tele mailu) poslaného niektorým vlastníkom bytov. Môže byť takto poslaná výpoveď platná? Alebo musí mať určité náležitosti a formu? Vopred ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, odporúčam naštudovať si zmluvu, ktorú máte podpísanú so správcovskou spoločnosťou, ustanovenie týkajúce sa ukončenia zmluvy a spôsobu doručovania. Pokiaľ vypovedal zmluvu správca neplatným spôsobom, môžete sa dovolávať neplatnosti výpovede zo zmluvy súdnou cestou. Predtým ale odporúčam správcu v rámci hospodárnosti vyzvať.

Dobrý deň. S bývalou priateľkou sme si kúpili auto. Keďže na technickom preukaze môže byť zapísaná len jedna osoba, zapísali sme bývalú priateľku. Tiež aj na kúpnej zmluve bola uvedená len ona ako kupujúci. Auto bolo dosť drahé a platili sme ho každý v jednej polovici. Nedávno sme sa rozišli a odmieta mi vyplatiť peniaze za auto, že veď ona je vlastníčkou. Ja mám jediný dôkaz a to, že som jej prevodom na účet v čase keď sa auto kupovalo poslal presnú polovicu kúpnej ceny a napísal som do poznámky, že je to polovica kúpnej ceny za auto. Ako mám ďalej postupovať?

Dobrý deň, pokiaľ máte dôkaz o tom, že ste sumu priateľke zaslali na jej účet, viete preukázať, že ste sa takýmto spôsobom podieľali na kúpe motorového vozidla v jej vlastníctve. Došlo tak k bezdôvodnému obohateniu Vašej priateľky na Váš úkor. Bezdôvodné obohatenie je možné vymáhať súdnou cestou. V prvom kroku by ste sa ale mali posnažiť o pokus o mimosúdne urovnanie.