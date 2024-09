Susedia za trest! Pavla týrajú rádiom, Vieru dymom, Božena sa už ide zblázniť: Advokátka radí, čo s tým

JUDr. Mgr. Zuzana Pračková, advokátka (Zdroj: archív ZP)

Pavel: Dobrý deň, sused má na záhrade zapnuté rádio v čase od 8.00 - 20.00 h. Pri mojom plote som nameral hodnoty hluku cca 46 decibelov. Mám nejakú možnosť obrany? Ďakujem.

Priestupkový zákon v § 47 ods. 1 písm. b) uvádza, že priestupku sa dopustí ten, kto poruší nočný kľud. Nočný kľud je určený na časť dňa od 22:00 hod do 06:00 hod. Cez deň predstavuje dovolená hranica hluku maximálne 50 decibelov. V nočných hodinách sa znižuje na úroveň maximálne 45 decibelov.

Viera: Dobrý deň, ako riešiť neustály cigaretový dym od susedov v bytovom dome? Ústny dohovor ignorujú.

Dobrý deň, podľa § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov „vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.“ Suseda okrem ústneho dohovoru vyzvite aj písomne. Pokiaľ na výzvu nebude reagovať, môžete pristúpiť k riešeniu situácie súdnou cestou. Pokiaľ je Váš problematický sused len nájomcom bytu, upovedomte majiteľa o tejto situácii, je pravdepodobné, že v byte má zakázané v súlade s nájomnou zmluvou fajčiť.