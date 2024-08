Poisťovňa mu odmietla preplatiť pád z rebríka, ďalší susede požičal peniaze: Nádej na spravodlivosť stále žije

JUDr. Mgr. Zuzana Pračková, advokátka (Zdroj: archív ZP)

Dobrý deň, chcela by som sa rozvádzať. S manželom už spolu dlhšie nežijeme. Kedysi sme bývali na adrese, kde žijem teraz sama s deťmi, ale manžel sa odsťahoval 3 roky dozadu. Neviem ale, ktorý súd je príslušný na podanie návrhu, keď nemáme rovnaké trvalé bydlisko. Poradíte mi prosím.

Dobrý deň, príslušný je Okresný súd v obvode ktorého ste mali s manželom posledné spoločné bydlisko keďže tam vy stále bývate. Inak by bol miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Pokiaľ máte maloleté deti konanie o rozvod manželstva bude spojené s konaním o úpravu práv a povinností k maloletým deťom.

Dobrý deň. S manželom sme sa rozviedli. Počas manželstva sme si kúpili auto, ktoré však používal vždy len môj manžel. Teraz po rozvode mi tvrdí, že auto je automaticky jeho, keďže na ňom chodí do práce a využíval ho vždy len on, keďže ja nemám vodičák a že je to vec jeho osobnej potreby a zároveň je na dopravnom inšpektoráte napísané na jeho osobu. Mám nárok na vyplatenie z tohto vozidla po rozvode?

Dobrý deň, za veci osobnej potreby možno považovať veci menšej hodnoty určené na používanie pre osobnú potrebu len jedným z manželov – napr. kadernícke a hygienické potreby. Podľa toho čo uvádzate, auto spadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a je potrebné ho po rozvode vysporiadať. Pokiaľ by ste sa s bývalým manželom nevedeli dohodnúť na vysporiadaní, môžete podať návrh na súd, ktorý o vysporiadaní BSM rozhodne.