Svine, potkany a smrad? Marián má suseda ako z nočnej mory! Advokátka radí, ako ochrániť svoju rodinu

JUDr. Mgr. Zuzana Pračková, advokátka (Zdroj: archív ZP)

Marián: Dobrý deň. Bývame na dedine a v dome hneď vedľa nás žila suseda, ktorá umrela pred 10 rokmi. Dom zdedil jej syn, ktorý v dome nebýva, ale na dvore si urobil farmu pre prasce. Dom sa nachádza medzi dvoma obývanými domami. Ošípané kvičia pravidelne celé noci. Po dvore máme potkany živé aj mŕtve (máme 3 malé deti!). Neustály smrad. Neustálne tam má minimálne 10 ošípaných a predáva ich na čierno ďalej, prípadne robí na čierno zabíjačky a podobne. Obec sme upovedomili, ale nakoľko je kamarát so starostom, absolútne nič sa nedeje. Ako ďalej?

Dobrý deň. Uvádzate, že dom sa nachádza v obytnej oblasti, sused ktorý chová ošípané tam nebýva a nad mieru primeranú pomerom máte v okolí veľké množstvo hlodavcov a zápach. Je zrejmé, že susedove konanie Vás ovplyvňuje a bráni Vám v nerušenom užívaní Vašich nehnuteľností. V súdnom spore by sa dalo žiadať, aby sa sused chovania ošípaných na tomto pozemku zdržal, predtým ho však písomne upozornite, že pokiaľ nedôjde k náprave, budete sa jej domáhať súdnou cestou. Rovnako by sme odporúčali písomne informovať aj obec.

Ivona: Sused mi vypúšťa dažďovú vodu na môj pozemok, je si toho vedomý, no nerieši to. Keď ho na to upozornim, tak to urobí len ústne, prosím o radu, ako konať v takomto prípade. Ďakujem.

Dobrý deň, môžete podať podnet na obec, aby prišli prezistiť, či odtoky dažďovej vody sú správne uspôsobené. Takéto konanie suseda Vám môže spôsobiť aj škodu – napr. navlhnutie steny nehnuteľnosti, preto suseda aj písomne upozornite, že pokiaľ bude dažďovú vodu naďalej vypúšťať týmto spôsobom, môže Vám spôsobiť škodu, ktorú si budete nárokovať.