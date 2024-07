Chybné auto, nevrátené peniaze či odstúpenie od zmluvy: Ako riešiť zložité problémy?

JUDr. Mgr. Zuzana Pračková, advokátka (Zdroj: archív ZP)

Dobrý deň, som študentka vysokej školy, dennej formy. Žijem v inom meste ako moji rodičia. Od kedy som začala študovať na škole rodičia mi prestali prispievať, všetky peniaze mám len z brigád popri škole. Napriek tomu však nestíham platiť nájom a aj chodiť do školy a ďalšie výdavky. Mám nárok na nejaké peniaze od mojich rodičov ako študent na vysokej škole?

Dobrý deň. Čo sa týka vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, tá trvá do okamihu kým nie je dieťa schopné samo sa živiť. Keďže študujete na vysokej škole a pripravujete sa na budúce povolanie, Vašim rodičom vyživovacia povinnosť počas tohto obdobia pretrváva. Pokiaľ sa s rodičmi na pravidelnom prispievaní nedohodnete, môžete na súd podať návrh na určenie výživného.

Dobrý deň. Môj sused mi pred 10 rokmi požičal v hotovosti 5000 Eur. Dohodli sme sa, že peniaze mu zaplatím do jedného roka. Sused je bohatý človek a nejak sme na to medzičasom obaja pozabudli. Teraz mi od neho prišla do schránky predžalobná výzva na úhradu celej sumy a k tomu aj ďalšia dosť vysoká suma za úhradu úrokov z omeškania. Ja by som mu tie peniaze aj vrátil, pokiaľ je v práve, ale mám informáciu, že existuje niečo ako premlčanie dlhu, pokiaľ sa oň veriteľ dlhšiu dobu nezaujímal. Je to aj môj prípad?

Dobrý deň. Všeobecná premlčacia doba podľa Občianskeho zákonníka je 3 roky a podľa toho čo píšete sa zdá, že už uplynula. Je potrebné vzniesť námietku premlčania. Po vznesení námietky premlčania dlh vzniknutý z titulu nevrátenej pôžičky nie je možné ďalej vymáhať.