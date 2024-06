Otec mi po vyštudovaní vysokej školy odmieta finančne pomáhať: Je zákon na jeho strane?

JUDr. Mgr. Zuzana Pračková (Zdroj: archív ZP)

Dobrý deň. Bývam v rodinnom dome v zástavbe rodinných domov. Môj sused si k plotu, ktorý oddeľuje naše pozemky, vysadil tuje, o tie sa však nestará zo strany, ktorá sa dotýka plota a necháva ich nadivoko rásť. Vetvy tují presahujú na moju stranu záhrady a nielen, že to zle vyzerá, ešte tuje aj opadávajú a dusia môj trávnik. Sused je veľmi neprispôsobivý, nie je s ním reč. Už som mu párkrát kričal cez záhradu, aby si ich prišiel orezať, ale nereagoval, úplne moju požiadavku odignoroval, povedal len dobre a viac sa tomu nevenoval. Ja sa bojím tie tuje orezať, keďže viem, že to je jeho majetok, aby som z toho nemal nejaké problémy. Táto situácia trvá už 3 roky a teda je to každým rokom horšie pre rozrastenosť. Viete mi poradiť, aký postup zvoliť?



Dobrý deň. Vašu situáciu nemusíte riešiť súdnou cestou. Občiansky zákonník v ustanovení § 127 výslovne rieši aj Váš prípad a to, presahujúce vetvy susedovho stromu na Váš pozemok, s tým, že odstraňovanie vetiev stromu presahujúcich na susedov pozemok, t.j. Váš pozemok je dovolené, dôležité je vetvy odstrániť šetrne vo vhodnom ročnom období. Navrhujem ešte raz suseda písomne vyzvať a pokiaľ si vetvy neodstráni, môžete tak urobiť šetrným spôsobom vy.