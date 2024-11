Menej voľna, viac práce! SaS navrhuje zrušenie dvoch dní pracovného pokoja: Vybrala TIETO dva dátumy

Marián Viskupič (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Zmena zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch by znamenala zrušenie dvoch dní pracovného pokoja, a to 6. januára a 1. mája. Dni pracovného pokoja znamenajú pre zamestnávateľov náklady napriek tomu, že zamestnanec nepracuje a dodatočné náklady v prípade, že v daný deň svoju prácu vykonáva, uviedol v predloženom návrhu novely opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS). Počet dní pracovného pokoja na Slovensku by mal byť pritom jedným z najvyšších v Európe aj vo svete.