Masívne prepúšťanie v automobilovom priemysle! Nemecký výrobca ruší viac ako 4-tisíc miest v rôznych krajinách Európy

V Nemecku Schaeffler do roku 2027 prepustí 2800 ľudí, zvyšných 1900 v zahraničí. To podľa firmy zodpovedá zhruba 3,1 percenta celkovej pracovnej sily. Dva z piatich zahraničných závodov by mali byť zatvorené úplne. O aké závody ide, ale firma vo svojom vyhlásení neuviedla. Informácie k nim sľúbila zverejniť do konca tohto roka.

"Program je v aktuálnej situácii nevyhnutný, aby sme z dlhodobého hľadiska zachovali konkurencieschopnosť skupiny Schaeffler," uviedol šéf spoločnosti Klaus Rosenfeld. Firma, ktorá sídli v bavorskom Herzogenaurachu, oznámenie urobila mesiac po fúzii s firmou Vitesco Technologies, ktorá rovnako pôsobila v automobilovom priemysle. Od roku 2029 chce firma ušetriť 290 miliónov eur (7,3 miliardy Kč) ročne.

Dodávatelia automobilového priemyslu sa stali jedným z najvýznamnejších príkladov prevratných zmien v tomto odvetví. Pre Schaeffler je to ďalší transformačný program v posledných rokoch. Napríklad v roku 2020 firma oznámila zrušenie 4400 pracovných miest, v roku 2022 oznámila plán na prepustenie 1300 zamestnancov. Úspory chystá aj nemecká automobilka Volkswagen, ktorá je najväčšou v Európe. Minulý týždeň oznámila, že plánuje zatvoriť v Nemecku najmenej tri závody a zrušiť desaťtisíce pracovných miest. Plánuje tiež plošné zníženie kolektívne dohodnutých miezd o desať percent.