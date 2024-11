Nový zákon zavádza jednorazový príplatok pre pozostalých po policajtoch: TAKÁTO by bola výška dávky

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

BRATISLAVA - Pozostalí po policajtoch by k dnes vyplácanému úmrtnému mohli po novom dostať aj takzvaný príplatok k úmrtnému. Nová jednorazová sociálna dávka by sa vyplácala v prípade, že policajt zomrie v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania. Výška dávky by bola 50 000 eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorú na rokovanie Národnej rady (NR) SR predložila skupina koaličných poslancov z klubu Hlas-SD.