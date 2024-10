Je to oficiálne! Udelili Nobelovu cenu za ekonómiu: Kto ju získal?

Nobelova cena (Zdroj: TASR/ Angela Weiss)

Títo traja ekonómovia "preukázali dôležitosť spoločenských inštitúcií pre prosperitu krajiny", uviedol Nobelov výbor Kráľovskej švédskej akadémie vied. "Zníženie obrovských rozdielov v príjmoch medzi krajinami je jednou z najväčších výziev našej doby. Laureáti preukázali dôležitosť spoločenských inštitúcií na dosiahnutie tohto cieľa," povedal Jakob Svensson, predseda výboru pre cenu za ekonomické vedy.

"Spoločnosti so zlým právnym štátom a inštitúcie, ktoré vykorisťujú obyvateľstvo, negenerujú rast ani zmenu k lepšiemu. Výskum laureátov nám pomáha pochopiť prečo," dodal.Acemoglu a Johnson pracujú na Massachusetts Institute of Technology a Robinson vykonáva svoj výskum na University of Chicago.Hoci niektorí tvrdia, že cena za ekonómiu technicky nie je Nobelovou cenou, vždy sa odovzdáva spolu s ostatnými cenami 10. decembra, v deň výročia Nobelovej smrti v roku 1896.