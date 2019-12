ONLINE Mrazivé zábery zničených útrob paneláku skazy: Prvé FOTO trojice obvinených, idú do väzby

PREŠOV - Od výbuchu plynu s následným požiarom na Mukačevskej ulici v Prešove ubehli tri dni. Na mieste však naďalej hliadkuje polícia aj vojaci, do svojich domovov sa zatiaľ nemohli vrátiť ani obyvatelia okolitých budov. Tragédia, ktorá sa na čierny zoznam nešťastí zapísala 6. decembra, si vyžiadala sedem obetí. Jedna osoba je naďalej nezvestná. Sledujte s nami vývoj situácie po nešťastí online.

- k výbuchu v Prešove došlo 6. decembra o 12:12 hod.

- potvrdených je sedem obetí, jedna osoba je stále nezvestná

- polícia vzniesla obvinenie voči trom osobám, v pondelok sa postavili pred sudcu. Ten rozhodol, že pôjdu do väzby

- krízový štáb mesta Prešov rozhodol, že časť vybuchnutého paneláku zbúrajú

- mesto Prešov zriadilo účet, na ktorý môžete prispieť pre obete tragédie. Číslo transparentného účtu: SK90 7500 0000 0040 0859 1229, variabilný symbol 6122019

Fotografie, ktoré po víkende zverejnili hasiči aj polícia, naháňajú hrôzu. Zachytávajú útroby paneláku na Mukačevskej ulici 7 pár dní po výbuchu. Ťažko uveriť, že ešte v piatok dopoludnia v jeho priestoroch obyvatelia pokojne sledovali televíziu či pripravovali obed. Dnes je z neho miesto duchov.

Budovu v súčasnosti stráži polícia aj vojaci. V jej okolí rastie oplotenie, keďže hrozí opadávanie materiálu. Budova navyše vydáva podivné zvuky. O jej osude ale zatiaľ nie je oficiálne rozhodnuté, vyjadrenia odborníkov sa však prikláňajú k zbúraniu celej bytovky.

S tým súhlasia aj samotní vlastníci. Vyjadrili sa tak na mimoriadnej schôdzi, ktorá sa uskutočnila v nedeľu večer. „Ak sa bude bytový dom likvidovať, súhlasíme s tým. Na tom sme sa zhodli,“ potvrdil pre Korzár Ivan Satvár, virtuálny správca bytového domu.

Viac snímok z útrob paneláku nájdete v galérii

ONLINE

18:55 - „Revízne skúšky sú v súčasnosti ukončené, výsledky sú kladné. To znamená, že obyvatelia sa postupne môžu vracať do svojich bytov. Platí to pre bytové domy číslo 5 a takisto pre bytový dom - konkrétne vchody 11 a 13,“ povedal hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

18:53 - S demontážou minimálne štyroch najvyšších poschodí bytovky, v ktorej v piatok (6. 12.) došlo k výbuchu plynu, začnú v najbližších dňoch. Po pondelkovom zasadnutí krízového štábu mesta Prešov to povedal jeho tajomník Peter Kulan. S prípravnými prácami plánujú začať v utorok (10. 12.), podľa neho ide o náročný proces najmä z časového hľadiska.

18:20 - „Obvinených v predmetnej trestnej veci vzal sudca pre prípravné konanie do väzby zhodne na základe dôvodnej obavy, že by mohli pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie,“ uviedla hovorkyňa súdu Ivana Petrufová. Dodala, že proti rozhodnutiu Okresného súdu Prešov podali účastníci sťažnosť, o ktorej rozhodne krajský súd. Sudca okresného súdu naopak zamietol návrh prokurátorky Okresnej prokuratúry Prešov na vzatie obvinených do takzvanej útekovej väzby.

17:40 - Traja obvinení z trestného činu všeobecného ohrozenia v súvislosti s výbuchom plynu v jednom z prešovských bytových domov pôjdu do väzby. V pondelok o tom rozhodol Okresný súd v Prešove.

17:02 - Výťažok z primátorského punču a vianočnej kapustnice, ktorý vo Veľkom Šariši vyzbierali v nedeľu (8. 12.) počas vianočných trhov, poputuje na pomoc ľuďom postihnutým výbuchom plynu v jednom z prešovských bytových domov. Informovalo o tom mesto. "Za dve hodiny sme vyzbierali na dobrovoľnom príspevku za punč i kapustnicu 1022 eur. Všetky tieto peniaze vložíme na účet, ktorý vytvorilo mesto Prešov na pomoc ľuďom, ktorých postihla v piatok (6. 12.) tragédia pri výbuchu bytového domu," uviedol primátor mesta Viliam Kall.

16:55 - Slovenská poisťovňa Allianz informuje, že počty škôd budú ešte narastať, keďže viaceré poistné udalosti neboli ešte kvôli bezpečnostnej uzávere v danej lokalite nahlásené. „Dvaja klienti nám už nahlásili zničenie svojich bytov v bytovke, kde explózia nastala. Niekoľko ďalších z tohto paneláku sme identifikovali na základe poistných zmlúv a aktuálne ich kontaktujeme, aby sme dohodli ďalší postup,“ vysvetľuje riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz – SP Milan Rajec. Okrem škôd na zničenom paneláku boli poškodené aj byty v okolitých panelákoch a zaparkované vozidlá.

16:25 - V niektorých bytovkách na prešovskej Mukačevskej ulici, kde vybuchol plyn, vykonávajú počas pondelka revízne skúšky. Týka sa to vchodov číslo 5, 11 a 13. Ak dopadnú dobre, obyvatelia sa budú môcť v krátkom čase nasťahovať späť do bytov, ako priblížil hovorca mesta Vladimír Tomek. Vchod číslo 9 zatiaľ nie je možné sprístupniť na bývanie.

15:45 - Trojica, ktorú v nedeľu v súvislosti s výbuchom plynu obvinil krajský policajný vyšetrovateľ z trestného činu všeobecného ohrozenia a predložil tiež prokuratúre podnet na ich väzobné stíhanie, je od pondelkového rána podrobená výsluchu zo strany sudcu pre prípravné konanie. Potvrdila to hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová. Ako ďalej uviedla, s výsluchom pre prípravné konanie Okresného súdu Prešov začal sudca v pondelok o 9.30 hod.

15:05 - Všetkým obyvateľom zasiahnutých piatkovým výbuchom, ktorí požiadali mesto Prešov o pomoc so zabezpečením bývania, bolo poskytnuté núdzové bývanie. Všetkým rodinám z neobývateľnej bytovky číslo 7, ktoré požiadali mesto Prešov o pomoc v otázke dlhodobého bývania, hľadá mesto náhradné bývanie a v krátkom čase im budú prideľované konkrétne byty. Mesto o tom informovalo na svojom webe presov.sk.

15:00 - Mesto Prešov z vyzbieraných peňazí už počas uplynulého víkendu vyplatilo 200 eur každej rodine z vybuchnutého bytového domu číslo 7 na zabezpečenie najnevyhnutnejších potrieb, vrátane liekov. Pri ďalšom poskytovaní finančnej pomoci pre rodiny dotknuté piatkovou tragédiou mesto v prvom rade rieši potreby ľudí.

14:40 - Presné čísla tých, ktorým výbuch spôsobil materiálne škody, zatiaľ nie sú známe. Patria medzi nich aj obyvatelia bytov či školy v okolí bytového domu na Mukačevskej 7. Podľa primátorky škody, no v menšom rozsahu, vznikli aj v bytových domoch 3, 5, 9, 11 a 13 i ďalších. Škody vzniknuté na budovách škôl chce mesto riešiť prostredníctvom poistiek.

14:35 - Primátorka Andrea Turčanová pripomenula, že ak by aj nedošlo k zbúraniu bytovky, v ktorej plyn vybuchol, je neobývateľná a obývateľná ani nebude. Všetky rodiny, ktoré v tomto bytovom dome bývali alebo vlastnili byty, si budú musieť zabezpečiť nové bývanie. „Chceme šesť mesiacov uhrádzať nájomné vo výške 300 eur, aby mohli uhradiť akékoľvek nájomné a náklady spojené s bývaním už kdekoľvek, či budú v mestskom byte alebo v nejakom inom,“ povedala primátorka.

14:25 - Primátorka mesta Prešov informovala o zriadení špeciálnej linky Centra sociálneho zabezpečenia, ktorá slúži na pomoc ľuďom dotknutým tragickým výbuchom bytového domu na Mukačevskej ulici č. 7 v Prešove. "Telefónne číslo: 0907 997 475 od 8:00 do 18:00 hod. Linku vybavuje Bc. Milada Antušová z Referátu starostlivosti o deti, rodinu a bývanie MsÚ Prešov," priblížila Andrea Turčanová.

14:00 - Sudca v pondelok rozhoduje o tom, či trojicu obvinených mužov budú stíhať na slobode alebo vo väzbe. Pred objektívmi prítomných fotografov si zakrývali tváre.

13:50 - Ministerstvo financií informovalo, že v pondelok uvoľnilo vládou schválený milión eur na riešenie mimoriadnej situácie po výbuchu.

13:18 - V súvislosti so záchrannou akciou odtiahli obyvateľom bytoviek na Mukačevskej ulici, prípadne susedných ulíc, ich autá. Dôvodom bolo uvoľnenie prístupových ciest pre záchranné zložky. Mesto Prešov informovalo, že majitelia si vozidlá môžu vyzdvihnúť v areáli Dopravného podniku na Solivarskej ulici 2. Prístupný je 24 hodín denne.

13:17 - Mesto Prešov na svojej facebookovej stránke uviedlo, že momentálne má kompletne plné stavy a teda nie je potrebné nosiť ďalšiu materiálnu pomoc. "Prosíme obyvateľov dotknutých bytoviek, ktorí potrebujú materiálnu pomoc, aby si ju prišli vyzdvihnúť v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. do budovy Územného spolku Slovenského Červeného kríža na Jarkovej 45 v Prešove. Telefonický kontakt: +421 903 558 937," dodali.

13:15 - Odbor financií a mestského majetku MsÚ v Prešove oznámil, že daň z nehnuteľnosti vlastníkov bytov na Mukačevskej 7 nebude pre rok 2020 za byt na Mukačevskej 7 vyrubená a nie je potrebné, aby vlastníci bytov oznamovali Mestu Prešov zánik daňovej povinnosti.

13:10 - Poisťovňa UNIQA bude škody po požiari v Prešove likvidovať v zrýchlenom konaní. Uviedla to zástupkyňa poisťovne Beata Lipšicová. "Klientom odporúčame čo najskôr nahlásiť škody online na našej webstránke 24 hodín denne alebo telefonicky na našom call centre počas prevádzkovej doby v pondelok až v piatok od 8:00 – 18:00. Naši likvidátori budú následne kontaktovať každého poškodeného telefonicky a dohodnú s ním ďalší postup," dodala.

13:07 - Policajný hovorca Igor Pavlík informoval, že vyšetrovanie tragickej udalosti týkajúcej sa výbuchu plynu v bytovom dome na ulici Mukačevskej č. 7 v Prešove zo dňa 6. 12. 2019 vedie Odbor kriminálnej polície KR PZ v Prešove.

12:55 - Ľudia ponúkajú pomoc obetiam nešťastia aj prostredníctvom sociálnej siete. V skupine Pomôžme ľuďom z vybuchnutého bytového domu v Prešove informovali aj o tom, že Slováci a Česi v Anglicku nakúpili vianočné darčeky pre deti. Vybavili odvoz priamo do Prešova, kde ich prevezmú dobrovoľníci a odovzdajú ich najmenším.

12:45 - Obyvateľom Prešova, ktorých postihla tragická udalosť, pomôže aj Košický samosprávny kraj. Zastupiteľstvo schválilo v pondelok nenávratnú finančnú výpomoc pre mesto Prešov v sume 100-tisíc eur.

12:30 - Prešovu poskytne finančnú pomoc aj mesto Žiar nad Hronom. Žiarsky primátor Peter Antal na pondelkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva informoval, že do budúceho zasadnutia MsZ pripravia materiál, ktorým mesto vyčlení finančnú pomoc. Približnú výšku finančnej pomoci zatiaľ primátor nechcel konkretizovať.

12:10 - Policajti v pondelok priviedli na Okresný súd v Prešove mužov obvinených z tragického výbuchu plynu na Mukačevskej ulici v Prešove.

12:05 - Sumou 50-tisíc eur prispeje Prešovský samosprávny kraj na pomoc po piatkovom výbuchu plynu v bytovke na Mukačevskej ulici v Prešove. Na svojom pondelkovom zasadnutí to odsúhlasili krajskí poslanci.

12:00 - Na oficiálny účet mesta Prešov, ktorý zriadili na pomoc ľuďom zasiahnutým tragédiou na Mukačevskej ulici, pribudlo do tejto chvíle viac ako 1 400 000 eur. Informovalo o tom mesto na svojej webovej stránke.

10:30 - Obyvatelia zničenej bytovky na Mukačevskej ulici v Prešove si budú môcť nové doklady vybaviť bezplatne a prednostne. Podrobnosti nájdete tu.

09:45 - Vlastníkom bytov zo susedného paneláku č. 9 aktuálne umožnili prístup do ich domovov. To však len na malú chvíľu, aby zapezpečili okná na svojich obydliach. "Vstup je možný len postupne, po jednom byte a v sprievode príslušníka Mestskej polície," upresnila na sociálnej sieti primátorka Prešova Andrea Turčanová.

09:30 - V pondelok ráno bolo na stredoškolskom internáte na Volgogradskej ulici núdzovo ubytovaných 13 ľudí. Uviedol to predseda PSK Milan Majerský.

Smutný pohľad: Po výbuchu prišlo o svoje domovy mnoho rodín. Smutnejšie však je, že nešťastie malo aj obete.

08:00 - Občania dotknutí tragédiou, ktorí chcú podať trestné oznámenie, majú podľa odporúčania polície priamo kontaktovať ktorékoľvek oddelenie Policajného zboru SR v Prešove.