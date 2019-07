MIMORIADNA SPRÁVA Hromadná nehoda na D1, prvé desivé zábery! Veľa zranených, diaľnica je uzatvorená

Podľa slov Križanovej pri nehode došlo k zrážke kamióna, dodávky a dvoch osobných motorových vozidiel, pričom kamión po náraze prerazil stredové zvodidlá a skončil v protismere.

#NEHODA na D1 na https://t.co/wRT3D3UIFV za Hlohovcom smerom do Trnavy sa zrazil kamión s dodávkou a viacerými autami, v smere z Trnavy do Hlohovca je uzavretá, obídete to po starej ceste, v smere do Trnavy prejazdná len v pravom pruhu,v oboch smeroch sú dlhé kolóny.