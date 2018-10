Vodičovi MDH dali policajti fúkať: Keď im povedal, čo všetko vypil, neverili vlastným očiam!

Opitý vodič autobusu v Znojme

Zdroj: Polícia ČR

BRNO – Niet sa čo čudovať, že 46-ročnému autobusárovi bolo po siedmich pivách a šiestich vodkách veselo aj na druhý deň, keď nastúpil do služby. Rovnako tak aj jeho kolegovi, ktorý najskôr svoju lásku k pivu zatĺkal, no neskôr povedal, že večer pred službou čo-to popil – priznal štyri pivá. Trojicu uzavrel autobusár, ktorý sa vraj večer zahrial čajom so slivovicou.