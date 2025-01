Nechcú s ňou mať nič spoločné? PROBLÉM prvej dámy Melanie Trump: Návrhári ju NECHCÚ obliekať!

Melania Trump (Zdroj: SITA)

Informoval o tom časopis Women's Wear Daily, ktorý dokonca oslovil 16 známych módnych návrhárov, či by o obliekanie prvej dámy nemali záujem. Žiaden z nich ho neprejavil. Podobne sa k prvej dáme USA návrhári postavili aj pred rokmi, keď bol Donald Trump prezidentom prvýkrát. Vtedy niekoľko dizajnérov verejne vyhlásilo, že Melaniu obliekať nebudú. A to ich pritom o to ani nikto nežiadal.

Americko-francúzsky návrhár Hervé Pierre, ktorý je módnym poradcom prvej dámy, tak situáciu riešil nakupovaním bežnej konfekcie predovšetkým luxusných európskych značiek, ako Dior, Dolce & Gabbana a podobne. Len na inaugurácii pred 8 rokmi mala oblečený model od amerického návrhára Ralpha Laurena. Ani vtedy však nešlo o spoluprácu. „Šili sme pre ňu iba na znamenie úcty k úradu,“ vyjadrili sa zástupcovia slávneho dizajnéra.

Prezident Donald Trump reční a prvá dáma Melania Trumpová počúva na Plese slobody, ktorý je súčasťou 60. prezidentskej inaugurácie. (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)