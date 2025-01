Smútok kráľa Karola III. kvôli vzťahu s vnúčatami: Deti princa Harryho takmer nepozná!

(Zdroj: SITA/Henry Nicholls/Pool Photo via AP)

Vzťahy princa Harryho so zvyškom kráľovskej rodiny sú na bode mrazu prakticky od doby, kedy opustil svoju rodnú krajinu a spolu so svojou manželkou Meghan Markle sa presťahoval do USA. Tento krok však mal veľmi negatívny vplyv aj na vzťah kráľa a Harryho detí.

Meghan a princ Harry. (Zdroj: SITA)

Podľa odborníčky na kráľovskú rodinu Jennie Bond totiž táto situácia Karola III. veľmi trápi. Okrem toho pre Mirror uviedla aj to, že deti svojho syna takmer vôbec nepozná a nevytvoril si s nimi takmer žiadny vzťah. Kým Archieho (5) videl niekoľkokrát aj osobne, tak Lilibet (3) stretol len raz v roku 2022.

„Pre kráľa musí byť veľmi smutné, že je tak vzdialený od jeho vnúčat, ktoré žijú v USA. Takmer vôbec ich nepozná nevyzerá to tak, že by sa na tom malo v najbližšej dobe čokoľvek zmeniť. Prvé roky v živote dieťaťa sú magické a keď uplynú, tak sa to nedá vrátiť. Dúfam, že na to kráľ príliš nemyslí, ale musí to byť veľmi bolestivé," povedala Bond.

(Zdroj: SITA)