SMUTNÁ SPRÁVA pred Vianocami: Zomrela SPEVÁČKA nestarnúcich hitov (†78)!

Ikonická kapela Chic s Alfou Anderson. (Zdroj: Profimedia.sk)

Speváčka sa pripojila k ikonickej disco kapele, ktorú založili gitarista Nile Rodgers a basgitarista Bernard Edwards, v roku 1977 po tom, čo ju Luther Vandross pozval na konkurz. Začínala ako náhradníčka, čoskoro sa však stala hlavnou speváčkou nasledujúci rok po odchode Normy Jean Wright zo skupiny.

Počas tejto doby mala Alfa veľký podiel na výrobe veľkých hitov skupiny, vrátane Le Freak, Good Times a My Forbidden Lover. Tragická smrť bola potvrdená tento týždeň, hoci príčina smrti nie je známa.

Jej kolega z kapely Nile Rodgers sa podelil na svojom Instagrame o zostrih fotografií, na ktorých sú spolu so zvyškom kapely. Zaznela i jedna zo sólových skladieb Alfy na ich albume C’est Chic z roku 1978, At Last I Am Free, pričom Nile uviedol: „RIP Alfa Anderson. CHIC. Navždy milovaná.“ V sprievodnom titulku Nile napísal: „Ďakujem za všetko “.

Smutní fanúšikovia tiež vyjadrili svoj žiaľ nad jej smrťou a vzdali hviezde hold. „RIP Alfa Anderson. Ako vokalistka Chic pomohla pri zrode klasík ako „Le Freak“, „Good Times“, „Everybody Dance“ a „I Want Your Love“. Prostredníctvom svojej hudby bude žiť navždy. Pokoj jej rodine a blízkym,“ znel jeden komentár.

„Stratili sme ďalšieho z našich skvelých spevákov. Odpočívaj v pokoji slečna Alfa Anderson," napísal ďalší fanúšik, ktorého vystriedal ďalší: „Mala jeden z najkrajších hlasov."