Harry a Meghan majú opäť na rováši: ŠKANDÁL s vianočnou pohľadnicou, toto nemali robiť!

Princ Harry a Meghan. (Zdroj: SITA)

Bývalý kráľovský komorník Grant Harrold, ktorý slúžil kráľovi Karolovi, prezradil, že vianočná pohľadnica, ktorú včera ukázali svetu, sa veľmi líši od tých, ktoré mávali starí Walesania. Ide o elektronickú pohľadnicu, ktorú poslali členom a predplatiteľom ich spoločnej charitatívnej organizácie Archewell Foundation.

Darček prezentovaný vo forme koláže pozostával z deviatich obrázkov zdanlivo nasnímaných počas celého roka. Niekoľko záberov bolo evidentne zachytených počas ich humanitárnych ciest do zámoria, niektoré ukázali na to, ako sa stále milujú, no zahŕňali tiež ich zriedkavo videné deti Archie (5) a Lilibet (3).

„V mene kancelárie princa Harryho a Meghan, vojvodu a vojvodkyne zo Sussexu, vám želáme šťastné sviatky a šťastný nový rok,“ uvádza sa v správe napísanej na pohľadnici. Pár však nečakal, že pohľadnica vyvolá na internete veľký rozruch. Podľa mnohých ľudí si Harry a Meghan najali dvojníkov, aby nahradili ich vlastné deti, ako uviedla Tyla.

Princ Harry s manželkou Meghan sú momentálne v Kanade. (Zdroj: SITA)

Nie sú to však len samotné fotografie, ktoré vyvolali diskusiu, ale fakt, že je pohľadnica prezentovaná ako koláž. Kráľovský odborník Grant Harrold kvôli tomu obvinil dvojicu z porušovania kráľovského protokolu.

„Tradičná kráľovská vianočná pohľadnica, ktorú sme doteraz videli od kráľa alebo princeznej z Walesu, bola zvyčajne len jedna fotografia," povedal expert. „Tento rok je pohľadnica Harryho a Meghan úplne iná. Je to skôr fotomontáž. To nie je správna vec, nie je to príliš kráľovské."

Harryho brat a švagriná, princ William a Kate Middleton, zvyknú čakať čakajú do 25. decembra, aby zverejnili svoje „kráľovské vianočné portréty“, pričom každý z nich bol tiež jedným obrázkom, na ktorom bol len pár alebo spolu s ich tromi deťmi, Georgeom, Charlotte a Louis.

Uplynulé roky zdieľal pár jednoduché vianočné pohľadnice s fotografiou, prečo sa rozhodli tentokrát odpútať sa od „normy“? „Mám dojem, že chcú ukázať všetko, čo spolu dosiahli v tomto roku," vysvetlil Grant. „Je to dosť nezvyčajné." Kráľovský expert dodal, že by bolo „rozumnejšie“, keby si pár vybral jednu fotografiu, aby nevzbudil rozruch a nevyhýbal sa tradícii.