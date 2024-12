Emotívna spoveď dcéry slávneho hudobníka: Prehovorila o pokuse o samovraždu!

(Zdroj: pixabay.com)

Cori Broadus trpí od šiestich rokov autoimunitným ochorením lupus, ktoré malo podľa jej slov veľký vplyv na jej mentálne zdravie. Väčšinu svojho života totiž trpela psychickými problémami, ktoré vyvrcholili v roku 2021, kedy sa pokúsila o samovraždu.

O tej prehovorila v najnovšom rozhovore pre magazín Us Weekly, v ktorom o tomto momente otvorene porozprávala. „Myslíme si, že najľahšia cesta je to proste skončiť. Ale nie je to tak. Byť v nemocnici pod neustálym dozorom, mať človeka, ktorý s vami ide aj na záchod, sedí na stoličke a dáva pozor, aby som si nič neurobila, bola skúsenosť, ktorá mi otvorila oči," povedala Broadus.

„Som ako otvorená kniha. Množstvo ľudí ma kontaktovalo s tým, že prechádzajú rovnakými vecami. Ako si sa mohla chcieť zabiť? Mala si taký úžasný život. Keď človek zomrie, tak materiálne veci nie sú vôbec dôležité. Chcela som prehovoriť aj o veciach, o ktorých veľa ľudí nehovorí," doplnila hudobníčka, ktorá o tom bližšie prehovorila aj v dokumentárnej sérii Snoop’s Fatherhood: Cori & Wayne’s Story.