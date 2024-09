TVRDÉ RANY osudu princeznej Kate bojujúcej s rakovinou: Pokus o SAMOVRAŽDU!

Princezná Catherine (Zdroj: Profimedia )

Princeznú Catherine osud nešetrí. Od začiatku roka bojovala so zákernou rakovinou, ktorú sa jej, zdá sa, podarilo poraziť. Pred rokmi si však prešla iným veľkým trápením, ktoré doposiaľ verejnosť netušila. Jej mladší brat James si totiž prešiel veľkými psychickými problémami. Až takými, že v jednom momente chcel spáchať samovraždu.

„Všetky farby sa z môjho života vyplavili. Existujem v čiernobielom svete bez emócií a pocitov. Som večne rozrušený,“ uviedol James Middleton vo svojich pamätiach a niektoré pasáže z nich zverejnil britský Daily Mail. Mladší brat britskej princeznej si pritom uvedomuje, aké má šťastie na rodinu, že je zomknutá a všetci sa milujú, no on ich od seba odstrkuje.

V jednom období si však siahol na úplné dno. Konkrétne v roku 2017 dokonca uvažoval, že by so svojim životom skoncoval. Plánoval skočiť zo strechy londýnskej budovy. „Premýšľam, či by sa to, keby som skočil, dalo chápať ako tragická nehoda? Tak by moja rodina, hoci by zúfalo trúchlila, bola ušetrená ďalších múk s vedomím, že som ukončil svoj život samovraždou,“ píše v knihe.

Na streche vraj skutočne stál. Skočiť však nedokázal... Kvôli svojej milovanej fenke Elle. „Odtiahol som sa od kraja, pomaly zliezol z rebríka a pohladkal Ellu po hodvábnej hlave. Ona je dôvodom, prečo neurobím ten osudný skok,“ napísal James. „Je to Ella, pes, ktorý mi zachránil život.“