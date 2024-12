Victoria Beckham nikdy NEMALA rada Meghan Markle: UTAJENÉ skutočnosti, prečo to medzi nimi vrie!

Victoria a David Beckhamovci. (Zdroj: Profimedia.sk)

David a Victoria, ktorých spoločný majetok sa odhaduje na 455 miliónov libier, boli kedysi Sussexovcom takí blízki, že pred ich svadbou urobili veľmi veľkorysé gesto, ako informuje Dailymail. Keď sa Meghan vrátila do rodného Los Angeles a našla paparazzov táboriť pred domom svojej matky, Beckhamovci ponúkli bývalej herečke využívanie svojej šesťizbovej vily v talianskom štýle.

Po tom, ako sa Meghan presťahovala do Nottingham Cottage v Kensingtonskom paláci, Victoria, ktorej módna značka expandovala do oblasti kozmetiky, jej poskytovala rady týkajúce sa líčenia a člen personálu jej poskytoval pomoc pri starostlivosti o pleť a vlasy. Samozrejme, bezplatne.

Keď sa však správa o štedrosti Beckhamovcov dostala do tlače, Meghan bola vraj veľmi pobúrená. Hoci Beckhamovci popreli, že by vypustili nejaké informácie von, Harry a Meghan im vraj začali nedôverovať.

Meghan Markle. (Zdroj: SITA)

David a Victoria sa zúčastnili na svadobnom obrade Harryho a Meghan, ale na večernú recepciu, na ktorej boli niektoré osobnosti šoubiznisu, ktoré Sussexovci sotva poznali, už pozvaní neboli. Napriek tomuto odmietnutiu David súhlasil s Harryho žiadosťou o odlet do Austrálie, kde sa neskôr v tom istom roku konali Invictus Games, slávna súťaž pre zranených vojakov a vojačky. Absolvoval náročnú 22-hodinovú cestu z Londýna do Sydney len preto, aby zistil, že vojvoda ho nechce vidieť, ba dokonca sa s ním nechce ani vyfotografovať.

Princ Harry a Meghan Markle (Zdroj: SITA)

Podľa významného životopisca Toma Bowera bola dôvodom Meghan. „Nechcela, aby jej David konkuroval v médiách,“ napísal vo svojej knihe Pomsta. „Zdalo sa, že nie je ochotná tolerovať, aby sa v médiách objavilo čokoľvek lichotivé, čo sa týka Beckhamovcov a hier".

Na druhej strane, iné športové podujatie zase spojilo Beckhamovcov s princom Williamom. Obaja zohrali dôležitú úlohu pri kandidatúre na majstrovstvá sveta vo futbale v roku 2010. Hoci kandidatúra nebola úspešná, dvojica zostala v kontakte.

Princ William a David Beckham. (Zdroj: SITA)

David bol vždy vášnivým podporovateľom monarchie, ktorý sa každé Vianoce postavil za kráľovnin prejav. O niekoľko rokov neskôr stál 12 hodín v rade, aby si mohol pozrieť kráľovninu rakvu, keď jej telo ležalo v štátnej sále. Preto možno nie je prekvapením, že útoky Sussexovcov na kráľovskú rodinu Beckhamovcov nezapôsobili.

„David aj Victoria kladú veľký dôraz na rodinu a nikdy by sa neobrátili proti svojim príbuzným tak, ako to urobili Harry a Meghan,“ hovorí jeden z ich spolupracovníkov. „Pravdou je, že Victoria nikdy nemala Meghan veľmi rada. Bola k nej priateľská a prívetivá, ale vôbec jej nezáležalo na tom, byť v kontakte."

Vzhľadom na to, že David vlastní futbalový klub v Miami a manželia majú čoraz významnejšie postavenie v americkej spoločnosti, mohlo by sa zdať prirodzené, že budú držať spoli s Harrym a Meghan. Beckhamovci však dali prednosť princovi Williamovi a Kate. Keby boli mocenské páry ako futbalové tímy, tento zápas by skončil výsledkom 2:0 pre kráľovský pár.