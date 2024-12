Princ William priznal, že je ZÚFALÝ zo svojho najmladšieho syna: Z tohto vôbec nie je nadšený!

Princ William. (Zdroj: SITA)

Princ Louis je najdrzejší a najpriebojnejší z troch detí princa Williama a Kate. Malý nezbedník sa najnovšie začal venovať jednej záľube, ktorá je však veľmi hlučná. Princ William je z toho zúfalý, ako uvádza Daily Mirror.

Budúci kráľ sa nedávno objavil na udeľovaní cien Tusk 2024, kde sa porozprával s hviezdou Rolling Stones Ronniem Woodom a gitaristom Dire Straits Markom Knopflerom a zároveň prezradil, že princ Louis zdokonaľuje svoje hudobné zručnosti. „Môj najmladší syn sa učí hrať na bicie, preto celý život trávim s rukami na ušiach,“ zažartoval William.

Najmladší syn princa Williama a Kate princ Louis. (Zdroj: SITA)

Rovnako ako mladší brat aj princezná Charlotte prejavila záujem o umenie - jej vášňou je však tanec. Počas Williamovej septembrovej návštevy v komunitnej základnej škole Swiss Valley sa rozprával so žiačkou Ruby Daviesovou, ktorá začiatkom roka vyhrala individuálnu recitačnú súťaž.

Vo videu, ktoré zdieľalo BBC je počuť, ako William hovorí mladému dievčaťu: „Charlotte miluje tanec a tiež vystupovanie. Takže, keď prídem domov, ukážem jej tvoje video, aby videla, kde som dnes bol.“

Princ William a Kate so svojimi deťmi - princom Georgeom, princom Louisom a princeznou Charlotte. (Zdroj: SITA)

Princ George, najstarší z troch detí, robí rozruch zase v úplne inej oblasti. Počas októbrovej návštevy komunitného bazéna Birtley v Tyne and Wear William prezradil, že jeho 11-ročný syn sa veľmi rád potápa.

„George miluje potápanie. Zobrali sme ho pod vodu v domnení, že to nebude mať veľmi rád. On to však miluje,“ povedal princ William, ako informoval portál Hello! Toto odhalenie urobil počas stretnutia s plavcami Adamom Peatym a Tomom Deanom, ktorí nedávno reprezentovali Britániu na Olympijských hrách 2024 v Paríži a paralympioničkami Maisie Summers-Newtonovou a Louise Fiddesovou. Na záľubu princa Georgea mali vplyv pravdepodobne obaja jeho rodičia, keďže sú skúsenými potápačmi.