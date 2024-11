Obrovský smútok slávnej herečky: Prišla o milovaného člena rodiny!

Jennifer Garner (Zdroj: SITA)

Počas tohto roka celý svet sledoval rozvod bývalého manžela Garner - Bena Afflecka, ktorému sa rozpadol vzťah s Jennifer Lopez. Koniec roka však priniesol obrovský smútok aj do jej života, keďže na svojom profile na sociálnej sieti Instagram informovala, že prišla o svoju milovanú fenku Birdie.

„Je ťažké to napísať. Zdá sa byť zvláštne informovať o smrti domáceho miláčika, ale keďže sme Birdie zdieľali aj s vami, tak mi príde fér oznámiť, že zomrela. Dala nám vedieť, že sa necíti dobre. Na naše prekvapenie sme dozvedeli, že sa blíži jej koniec. Veterinár nám povedal, že psy často vydržia, až pokým ich obľúbený človek nepríde domov a podľa nás sa to presne stalo. Mohli sme jej tak poďakovať za to, že bola tým najlepším psom," uviedla herečka, podľa ktorej Birdie čakala na jej dcéru Violet, ktorá začala študovať na vysokej škole.

„Birdie mala rada, keď sme jej čítali, rada pozerala kuchárske šou a vedela, ako dať ľuďom to, čo potrebovali. Žila šťastný život a teraz zaujala úlohu, pre ktorú sa narodila. Môže byť anjelom. Je dar byť milovaný a zároveň milovať stvorenie, ako bola Birdie," doplnila herečka, ktorá k týmto slovám pridala aj viacero fotiek jej milovanej fenky.