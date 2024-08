Ben Affleck po ohlásení ROZVODU: Stretáva sa s kráskou zo slávneho rodu… Randil s ňou pred JLo!

Ben Affleck (Zdroj: SITA/Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File)

LOS ANGELES - Nezaháľa! O tom, že v manželstve Bena Afflecka (52) a Jennifer Lopez (55) to škrípe, sa hovorilo už zopár mesiacov. Len pred týždňom sa však prevalilo, že speváčka podala žiadosť o rozvod. No a herec si už užíva slobodu. Stretáva sa vraj s kráskou zo slávneho rodu... Randil s ňou ešte pred svadbou s JLo!

Len pred týždňom sa na verejnosti prevalilo, že Jennifer Lopez po dlhých mesiacoch "pokusov o záchranu manželstva" podala žiadosť o rozvod. No a aktuálne sa šíri informácia, že Ben už nie je sám. Informáciu priniesol Daily Mail a tomu ju prezradil zasvätený zdroj. Konkrétne sa má stretávať s kráskou z jednej z najplyvnejších rodín v USA.

Ide o 36-ročnú filantropku a spisovateľku Kathleen Alexandru Kennedy, známu ako Kick, ktorá je dcérou amerického právnika Roberta F. Kennedyho Jr., syna Roberta F Kennedyho (brata bývalého amerického prezidenta Johna F. Kennedyho). Dvojica podľa zdroja trávi posledné týždne spolu, no Kathleen.

„Ben a Kick spolu niečo mali, než sa dal Ben znova dokopy s JLo. Stretli sa, pretože Ben je z Bostonu, a keď žijete v Bostone, rodina Kennedyovcov je niečo ako kráľovská rodina. Keď sa Ben začal stretávať s Kick, oprávnene si myslel, že sa dostal do rodiny Kennedyovcov. Ona ale bola príliš mladá a nebola pripravená na nič vážne,“ prezradil zdroj.

„Počas jeho manželstva nemali žiadny pomer, ale pre priateľov Kick je zaujímavé, že akonáhle došlo k rozvodu, začal sa s ňou Ben znova vídať. Kick si myslí, že je Ben inteligentní a do značnej miery je jej typ, ale je veľmi opatrná, pretože nechce byť vnímaná ako jeho milenka. Nie je to milenka a nie je ako JLo, svoj súkromný život rada uchováva v súkromí,“ pokračoval zdroj.

„Kick má Bena rada a je jej úprimne jedno, čo si JLo myslí. Keď spolu začali choriť, on a JLo boli už od seba. Dal jej to veľmi jasne najavo. JLo to uvedením apríla ako mesiaca rozchodu len potvrdila. Zatiaľ si len užívajú spoločne strávený čas. Stretávajú sa v hoteli v Beverly Hills, pretože celebritám ponúka takú úroveň súkromia, ako nikde inde. Ľudia jej navyše hovoria, že vyzerá ako Jen Garner, čo jej lichotí, pretože si myslí, že je Jen krásna,“ dodal.

Kick Kennedy je dcérou Roberta F. Kennedyho Jr. (Zdroj: Profimedia)