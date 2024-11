Účes? Totálny ÚLET: Pohľad na Jennifer Garner vás ROZOSMEJE!

Jennifer Garner (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Môže sa jej o vlasy starať ten najlepší kaderník Hollywoodu, no pri vetre je rovnako bezmocná, ako ktorákoľvek iná žena. Reč je o herečke Jennifer Garner (52), ktorú paparazzi nafotili na ceste do kostola. A to, čo mala na hlave, bol totálny úlet!

Herečka Jennifer Garner si na svojom výzore potrpí a hoci je verná prirodzenej kráse, na oblečení a vizáži si dáva záležať. Do spoločnosti chodí vždy perfektne nastajlovaná a vlasy má vždy dokonalo upravené... No občas ani tie najlepšie tužidlá na svete nedokážu vlasy udržať pod kontrolou. Hlavne ak sa do nich pustí vietor.

Paparazzi v týchto dňoch herečku nafotili na ceste do kostola v Santa Monice. Zaniesla tam svojich synov Samuela a Fina (predtým dcéra Seraphina)... No a slávnej mamičke spravili skutočne vtipné zábery. Do jej účesu sa totiž oprel silný vietor a vlasy jej doslova stáli dupkom. Pozrite na to, je to totálny úlet!

(Zdroj: Profimedia)