Princ Harry odhalil svoje SÚKROMIE: Koniec všetkým tajnostiam, takto vyzerá jeho ranná rutina!

Princ Harry. (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Odkedy sa princ Harry presťahoval do Kalifornie a začal nový život, osvojil si rannú rutinu, vďaka ktorej začína svoj deň tak, ako sa patrí. Je pripravený na úspešné momenty v pracovnom kolotoči, posilní svoju imunitu a zároveň svojmu telu dopraje to najlepšie!

Harry a Meghan, ktorí sú tisíce kilometrov ďaleko od kráľovských záväzkov v Spojenom kráľovstve, majú úplne iné životné tempo. Pár žije v bohatom meste Montecito so svojimi dvoma deťmi, princom Archiem (5) a princeznou Lilibet (3) a hoci je Kalifornia pre Meghan jej domovom, pre vojvodu zo Sussexu je to úplne iný život.

Daždivé dni vymenili za slnečné lúče, s ktorými sa dni začínajú oveľa ľahšie! To však Harrymu očividne nestačilo, a tak k dobrej nálade prispel tiež svojou rutinou, ako uviedol Daily Mirror. Vďaka nej sa cíti lepšie a je plný energie.

Ako uviedol magazín Hello, princ priznal, že sa snaží nájsť pre seba čas, aby sa sústredil na svoje zdravie. V rámci BetterUp's Inner Work Day už v roku 2022 povedal, že dbá na to, aby si každé ráno ukrojil aspoň 45 minút času na cvičenie a pobyt v prírode.

Princ Harry. (Zdroj: SITA)

Taktiež zvykne meditovať, zastaviť sa a vnímať len prítomný okamih. Ide o tzv. mindfulness, ktorý znižuje hladinu stresu a úzkosti v každodennom živote. Zdá sa, že sa princ stará nielen o fyzickú stránku svojho tela, no nezabúda ani na psychiku. Harry taktiež spomenul, že zvykne chodiť na prechádzky so svojím psom.

Potvrdzujú to aj jeho susedia v rodnom meste Montecito, ktorí uviedli, že pravidelne vidia vojvodu vonku venčiť psa alebo jazdiť na bicykli po okolí. „Možno vidieť, ako kráča so svojím labradorom po pláži alebo je na bicykli, pričom ho nasleduje jeho ochranka v Range Roveri,“ povedal jeden sused pre The Telegraph.

Kamarát vojvodu tiež prezradil pre Vanity Fair, že Harry si osvojil ďalší zdravý zvyk, ktorý začlenil do svojej rannej rutiny. Údajne tomu prepadla aj jeho švagriná princezná Kate.

Princ Harry so svojou manželkou Meghan. (Zdroj: SITA)

„Harry s Meghan vstávajú veľmi skoro a prvá vec, ktorú spraví, je, že si zacvičí a potom si dá zelený džús,“ povedal nemenovaný zdroj kráľovskej expertke Katie Nicholl. Princezná Kate, ktorá sa taktiež ukážkovo stará o svoje zdravie a má športového ducha, sa pridáva k Harrymu a svoj deň začína so zeleným smoothie plným živín a vitamínov. Zvyčajne obsahuje „kel, špenát, rímsky šalát, čučoriedky, prášok zo spiruliny, prášok matcha (malá lyžička) a koriander.“