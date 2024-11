Drsná pravda o konflikte Victorie Beckham a Meghan Markle: Ich priateľstvo je definitívne minulosťou!

Meghan Markle (Zdroj: SITA)

LONDÝN - Pred pár rokmi patrili princ Harry (40) a jeho manželka Meghan Markle (43) medzi dobrých priateľov Beckhamovcov. To je však už dávno minulosťou a podľa najnovších slov odborníčky na kráľovskú rodinu sa ich vzťahy, ktoré sú na bode mrazu, už dokopy nikdy nedajú.

Priateľstvo slávnych párov patrilo pred pár rokmi medzi tie najznámejšie vo svete šoubiznisu. To sa však rýchlo zmenilo a na meno si nevedia prísť hlavne Meghan a Victoria, ktoré si nedokážu odpustiť viaceré veci, ktoré sa v minulosti udiali.

O tom, že ich vzťahy sú zrejme nenávratne zničené, prehovorila aj odborníčka na kráľovskú rodinu Ingrid Seward. Tá v najnovšom rozhovore pre GB News uviedla, že na to, aby sa ich rodiny zmierili, nemajú momentálne čas a zrejme ani chuť.

„Myslím si, že jediná cesta, ako by sa zmierili je, že by na seba niekde náhodne narazili. Nemyslím si ale, že sa to stane. Ich cesty sa už neskrížia. Beckhamovci sa od Meghan a Harryho dištancovali. Victoria je navyše veľmi zaneprázdnená a má veľmi úspešného manžela. Má domy po celom svete a svoje deti. Podľa mňa na zmierenie ani len nepomyslí," uviedla Seward.

Victoria Beckham s manželom Davidom (Zdroj: SITA/AP/Claudie Paris)