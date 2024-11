Z hviezdy 80. rokov významná ZÁHRADNÍČKA: Mikrofón vymenila za hlinu... A získala OCENENIA!

Kim Wilde (Zdroj: Profimedia)

Anglická popová speváčka sa narodila sa 18.novembra 1960 v Chiswicku (Londýn) do speváckej rodiny ako Kim Smith. Otec - Marty Wilde bol známy rokenrolový spevák konca 50. rokov a matka Joyce Baker zasa bola členkou bývalej hudobnej kapely The Vernons Girls. Vo svojich dvadsiatich rokoch zložila skúšky na umeleckej škole.

V roku 1981 vydala prvý singel „Kids in America“, vďaka ktorému raketovo vyletela hore. Na jej hudobnej kariére sa podieľala celá rodina – otec a brat písali piesne a matka jej robila manažérku. V roku 1983 získala ocenenie speváčka roka a dostala sa na prvé miesto amerických hitparád. Počas najväčšej slávy si zaspievala s Michealeom Jacksonom alebo Davidom Bowiem.

V deväťdesiatych rokoch si zahrala v rockovej opere Tommy, kde sa zoznámila so svojím osudovým mužom, dnes už exmanželom Halom Fowlerom. Do pol roka sa vzali a majú spolu dve deti – syna Harryho Tristana a dcéru Rose Elisabeth.

Počas tehotenstva v roku 1996 ustúpila z hudobného sveta a začala sa venovať záhradkárstvu. Táto záľuba ju naplno pohltila a po vyštudovaní školy sa stala profesionálnou záhradníčkou. V roku 2005 získala zlatú medailu na botanickej výstave. Vydala dve knihy o záhradkárčení a navrhla niekoľko významných záhrad.

V roku 2001 prišiel jej hudobný comback v podobe živého koncertu vo Veľkej Británii, kde zaspievala svoje staré hity spoločne so spevákmi ako Belinda Carlisle, Paul Yound i Howard Jones. O dva roky neskôr (2003) naspievala duet s nemeckou speváčkou Nenou, „Anyplace, Anywhere, Anytime“ a v roku 2006 vydala platňu Never Say Never. Album „Wilde Winter Songbook“, ktorý Kim vydala v roku 2013 obsahoval piesne inšpirované Vianocami a zimou, a to ako cover verzie, tak i originálny materiál.

Rok 2017 sa niesol v znamení úspešných festivalových vystúpení i turné po Holandsku. 14. album „Here Come The Aliens“ vydala v marci 2018 a išlo o návrat Kim do centra pozornosti. Prvý živý album „Aliens Live“ vyšiel v roku 2019 a získal nadšené recenzie po celom svete. V roku 2020 bolo plánované turné „Greatest Hits“ odložené z dôvodu pandémie Covid-19. V auguste 2021 vyšiel album Kim’s Greatest Hit „Pop Don’t Stop – The Greatest Hits“.

V roku 2007 sme ju mohli vidieť v Košiciach v Steel Arene v rámci svojho európskeho turné Perfect Girl On Tour, v roku 2018 navštívila Bratislavu a v roku 2024 sa predstavila v Pezinku na Zámku Šimák. Kim Wilde i vo svojich 63. rokoch koncertuje s rovnakou energiou ako v mladosti, aj s pár kilami naviac a opuchnutou tvárou.

Kim Wilde (Zdroj: Profimedia)