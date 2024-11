Herečka (36) zo seriálu Gossip Girl je NEZVESTNÁ: Zmizla bez stopy... Rodina prosí o pomoc!

Marián Jakubík (Zdroj: Warner Bros. Pictures)

Herečka Chanel Maya Banks zmizla zo svojho bytu v Los Angeles bez stopy. 27. októbra 2024 s ňou rodina hovorila naposledy, o tri dni neskôr im poslala SMS správu, no odvtedy o nej nemajú žiadne informácie. Aktuálne je po nej vyhlásené pátranie.

„Päť dní bez toho, aby som počula svoju sesternicu, to sú červené vlajky a poplašné zvony. Neprejde viac ako 48 hodín bez toho, aby sa so mnou alebo so svojou mamou nekontaktovala. To dievča je pre mňa ako veľká sestra. V mojej duši a v bruchu cítim, že niečo nie je v poriadku. Niečo sa deje. Teraz sú to vyše 2 týždne bez jediného slova, zvuku, ničoho,“ povedala Danielle-Tori Singh.

Polícia herečkin byt navštívila v dňoch 7. a 8. novembra a o dva dni neskôr ho navštívili aj sesternica nezvestnej a mama. Ako ďalej prezradila, všetci herečkine veci boli na mieste, okrem jej mobilu a notebooku. Čo je však prekvapivé, v byte sa nachádzal jej domáci miláčik, bez ktorého Chanel nikam nechodí.

Rodina robí všetko pre to, aby svoju milovanú našla. Sesternica priletela z Toronta a mama z New Yorku a vešajú po okolí plagáty. Zároveň obviňujú Chanelinho manžela, že pri pátraní nepomáha. Preto prosia verejnosť aj o finančné príspevky, aby mali z čoho platiť hotely, jedlo, prenájom auta a veria, že z vyzbieraných peňazí by si mohli najať aj súkromného detektíva.