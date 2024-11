Konflikt Karola III. a jeho brata: Drsný krok kráľa... Toto princ Andrew rozdýcha len ťažko!

(Zdroj: SITA/Henry Nicholls/Pool Photo via AP)

Princ Andrew musel v posledných rokoch bojovať hlavne s tým, že sa jeho meno spájalo s obrovským škandálom okolo odsúdeného producenta Jeffreyho Epsteina. To sa nepáčilo ani jeho bratovi, ktorý s ním však bojuje o jeho panstvo Royal Lodge, do ktorého by rád presťahoval princa Williama aj s jeho rodinou.

Andrew sa ho však nechce vzdať a tak sa kráľ rozhodol, že mu stopne finančný príspevok, ktorý dostával. Odborník na kráľovskú rodinu Robert Hardman to uviedol v najnovšej verzii knihy Charles III: New King. New Court. The Inside Story, v ktorej napísal, že sa táto suma mohla ročne vyšplhať až na milión libier.

Hardman, ktorého knihu citoval Daily Mail, ďalej uviedol, že Karol III. nariadil aj to, aby sa stoplo financovanie jeho ochranky, ktoré bolo takisto veľmi nákladné. Okrem toho uviedol, že ich vzťahy sú momentálne najhoršie, aké kedy medzi sebou mali a že vďaka týmto krokom už nebude princ Andrew pre kráľovskú rodinu finančnou záťažou.

