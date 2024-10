Princeznej Beatrice dochádza trpezlivosť: Zo škandálu svojho otca je už zúfalá… Má toho plné zuby!

Princezná Beatrice (Zdroj: SITA)

Minulý mesiac sa fanúšikovia dočkali minisérie s názvom A Very Royal Scandal, ktorá opäť oživila škandál princa Andrewa. Ten sa dostal do veľkých problémov po tom, ako sa ukázalo, že bol dobrým priateľom odsúdeného pedofila Jeffreyho Epsteina.

Podľa zdroja z okolia princeznej Beatrice však premiéra tohto seriálu mala na jeho dcéru veľmi dopad a celej kráľovskej rodiny má už plné zuby. Z celej situácie je už unavená a okrem toho sa cíti zahanbene.

„Je už unavená z toho, že je stále ponižovaná a zlomilo jej to srdce. Dokonca sa úplne vyhýba domu svojho otca. Je to stresujúce a Beatrice sa vždy ocitne zaseknutá medzi dvomi stranami a musí v mene jej otca riešiť problémy. Už to viac nechce robiť a uvedomila si, že už sa to stalo zvykom. Nikto nechce byť v jeho okolí, keď rieši tieto veci. Beatrice to láme srdce," povedal zdroj, ktorý citoval web GB News.

(Zdroj: Profimedia)