Záhadná SMRŤ hviezdy reality šou Zradcovia: Mal len 29 rokov!

Janne Puhakka bol okrem svojho účinkovania v šou Zradcovia (fínsky Petolliset) a svojej hokejovej kariére známy tiež ako prvý fínsky hokejista, ktorý verejne odhalil svoju homosexualitu. Aktuálne však média obletela šokujúca správa - 29-ročný mladík bol zastrelený.

Ako informuje denník Ilta-Sanomat, okolo 20:00 počul okoloidúci streľbu a kontaktoval tiesňovú linku. Na miesto okamžite vyrazilo niekoľko hliadok. Polícia po príjazde našla Puhakku s vážnym strelným zranením, ktorému na mieste podľahol. Na mieste zadržali aj podozrivého, jeho identitu však nezverejnili.

Pred domom Janneho Puhakku horí množstvo sviečok. (Zdroj: Profimedia)

No ako informuje denník Iltalehti, všetko nasvedčuje tomu, že ide o Puhakkovho partnera 66-ročného Rolfa Nordmema. Polícia okolnosti prípadu vyšetruje. Dvojica sa zoznámila v lete 2014 a 5 rokov udržiavali vzťah na diaľku, v roku 2019 sa presťahovali do spoločného bytu v Helsinkách a o 3 roky neskôr do dvojdomu v Espoo.

Puhakka aktuálne účinkoval v spomínanej šou Zradcovia. Záverečný diel mal byť odvysielaný 17. októbra, televízia však oznámila, že kvôli tragédii sa termín finále presúva.