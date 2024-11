Victoria Beckham sa stráca pred očami: TAKTO vyzerá jej PRÍSNA diéta a... Ona vôbec NEVARÍ!

Victoria Beckham (Zdroj: Profimedia)

Victoria Beckham si svoju figúru dlhé roky prísne stráži. Pomaly sa však už stráca pred očami. A hoci je úctyhodné, že vo svojom veku je stále štíhla, začína vyzerať ako vešiak na oblečenie. Dôkazom toho je aj posledný záber, ktorý sa podaril nafotiť paparazzom. Bývalá členka Spice Girls najnovšie odhalila, ako vyzerá jej diéta.

Mäso prestala jesť už ako osemročná a dnes dodržiava prísny súbor pravidiel kvôli svojej pleti. Victoria uviedla, že sa vyhýba aj určitým druhom pšenice a múky, a udržiava si žiarivú pleť pomocou LED prístroju. „Kvôli mojej pleti som začala byť veľmi opatrná, čo jem," povedala pre The Telegraph. Victoria tiež priznala, že už vôbec nevarí.

Naposledy sa o to pokúšala, keď s rodinou žili v Španielsku, kam sa presťahovali v roku 2003 po tom, čo jej manžel David podpísal zmluvu s Realom Madrid. „Harper (dcéra, pozn. red.) hovorí, že viem spáliť aj vodu, takže je asi lepšie, že nevarím," zažartovala. V minulosti Beckham prezradil, že Victoriou je už 25 rokov stále to isté. A to rybu s dusenou zeleninou. Aj keď si stráži to, čo dáva do svojho tela, jediné, čo si nevie odpustiť je víno.