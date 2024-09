Hviezdna herečka prehovorila o problémoch s alkoholom: Za svoju minulosť sa hanbí dodnes!

Drew Barrymore (Zdroj: SITA)

Drew Barrymore sa preslávila hlavne ako herečka, avšak v posledných rokoch sa jej darí aj ako moderátorke. V jej vlastnej šou The Drew Barrymore Show totiž pravidelne víta slávnych hostí a inak tomu nebolo ani v poslednej epizóde.

Drew Barrymore (Zdroj: SITA)

Jej pozvanie totiž prijala speváčka a herečka Zoë Kravitz, s ktorou sa pobavila o viacerých zaujímavých témach. Jednou z nich bol aj najnovší film Kravitz s názvom Blink Twice, v ktorom si zahrala hlavnú úlohu a okrem toho si po prvýkrát vyskúšala aj rolu režisérky.

Vo filme sa však objavili viaceré scény s návykovými látkami, ktoré Barrymore pripomenuli jej minulosť, o ktorej otvorene hovorí. Podľa jej slov bola už v 12-tich rokoch závislá na drogách a okrem toho mala problém aj s alkoholom.

„Bola som šokovaná z toho, koľko traumy mám stále v sebe. Sledovanie tohto filmu bola príležitosť, ako som si mohla odpustiť. Dostala som sa do situácií, do ktorých som sa nemala dostať. Veľmi som sa za to hanbila. A to 5 rokov vôbec nepijem," povedala Barrymore.