Slávny herec rieši finančné problémy: Po škandále s kanibalizmom zostal na mizine… Nemám ani na benzín!

Armie Hammer (Zdroj: SITA)

Americký herec sa počas svojej kariéry objavil vo viacerých známych počinoch. Tá sa však v roku 2020 prakticky skončila po tom, ako ho viaceré ženy obvinili zo znásilnenia, manipulácie, kanibalizmu či psychického týrania. Tesne pred prevalením sa tohto škandálu sa s ním rozviedla jeho partnerka Elizabeth, s ktorou má 2 deti.

Momentálne to však vyzerá tak, že ho pomaly začína koniec v hereckom svete dobiehať. Na svojom profile na sociálnej sieti Instagram totiž zverejnil video, v ktorom uviedol, že musí predať svoje obľúbené auto, pretože po tom, ako sa presťahoval do Los Angeles, ho stojí benzín veľa peňazí.

„Odkedy som sa vrátil do Los Angeles, tak som minul 400 alebo 500 dolárov na benzíne do auta a to si nemôžem dovoliť. Ale to je v poriadku, mám nové auto, Je to hybrid, je malé a za mesiac ma na benzíne bude stáť tak 10 dolárov. Kúpil som si ho v roku 2017 ako vianočný darček. Miloval som ho, prešiel som s ním celú krajinu a bol som s ním na viacerých dlhých výletoch. Takisto som s ním bol zobrať moje deti, keď sa narodili, tie z toho nebudú mať radosť," povedal Hammer.