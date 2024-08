Známemu hercovi naložila vlastná dcéra: Niekoľko rokov spolu nekomunikujú… Nie je to dobrý človek!

Rob Schneider (Zdroj: Profimedia)

Manželstvo Roba Schneidera s hereckou kolegyňou London King trvalo síce len 2 roky, avšak počas neho sa im narodila dcéra Elle. Tá sa však so svojím slávnym otcom v posledných rokoch takmer vôbec nestretáva.

Elle King (Zdroj: SITA)

Už odmalička bol totiž ich vzťah poriadne napätý a v najnovšej epizóde podcastu Dumb Blonde prezradila viacero vecí, ktoré medzi fanúšikmi zarezonovali. Dcéra Schneidera si pritom vôbec nebrala servítku pred ústa a svojmu otcovi poriadne naložila.

Speváčka uviedla, že ju jej otec nútil chodiť do táborov, ktoré boli určené na to, aby tam deti schudli. „Bola som veľmi, veľmi ťažké dieťa. Môj otec ma preto posielal do týchto táborov. Bolo to ťažké a jeden rok som sa dostala do problémov, lebo som si vyvrtla členok a vôbec som neschudla. Bolo to otravné a hlúpe," uviedla King.

„Môj otec zabudol na každé moje narodeniny. Moje 18. narodeniny som strávila v letnej škole, kde mi kúpili minitorty a keď som prišla domov, tak som zistila, že otec zabudol. Teraz vkladám všetko do narodenín môjho syna, lebo viem, aké to je, keď niekto zabudne na vaše narodeniny," doplnila speváčka.

Keď dospela, tak sa ich vzťahy vôbec nezlepšili a podľa jej slov sa stalo aj to, že spolu vôbec nekomunikovali 4 či 5 rokov. „Jednoducho to nie je milý človek. Nesúhlasím s veľa vecami, ktoré hovorí. Nemôžete chcieť, aby sa niekto zmenil, nemôžete kontrolovať pocity ľudí," uzavrela dcéra Schneidera.

Ella King (Zdroj: SITA)