Známy herec naložil Willovi Smithovi: Je to klamár a haj*el!

Rob Schneider (Zdroj: Profimedia)

Slávny herec a komik Rob Schneider sa preslávil vďaka viacerým komédiám, ktoré sú dobre známe aj slovenským divákom. Zahral si napríklad vo filmoch Deuce Bigalow: Dobrý striptér, Dospeláci, Sexi kosť či 50x a stále po prvý raz.

Počas tohto týždňa však vyvolal pomerne veľkú vlnu kontroverzie svojimi slovami v relácii The Kyle & Jackie O Show. Tam sa totiž vrátil k facke, ktorú uštedril Will Smith ďalšiemu známemu komikovi Chrisovi Rockovi. Podľa Schneidera pri tom herec ukázal svoju pravú tvár a vo svojom komentári si vôbec nebral servítky.

„Will Smith dlho skrýval to, kým v skutočnosti je a vtedy ukázal, že je to haj*el. Je to klamár a podvodník. Jeho imidž milej osoby počas toho večera skončil. Je to hlboko temná vec, spraviť niečo také pred toľkými ľuďmi legendárnemu komikovi, ktorý je najlepším z našej generácie. Bez neho by neprišla súčasná vlna komikov, on pre nich otvoril dvere," uviedol Schneider.

„Problém je ten, že Akadémia sa snaží byť politicky korektná. Zachovali sa zbabelo, pretože ak by som to spravil ja, tak by ma odviedli rovno do väzenia. Báli sa, že ich označia za rasistov, takže proti nemu okamžite nezasiahli. Násilie je násilie. Je jedno, akú máte farbu pleti alebo vieru. Je to jedno, ak spáchate zločin pred toľkými ľuďmi, tak máte byť odtiaľ okamžite odvedený," doplnil herec.