Hviezda ZADLŽENÁ až po uši: Podstúpila ĎALŠIU plastiku... Sudkyňa na ňu vydala ZATYKAČ!

Katie Price (Zdroj: Profimedia)

Glamour modelka Katie Price, ktorú verejnosť poznal aj pod pseudonymom Jordan, sa ocitla na samom dne. Je zadlžená až po uši... Jej dlhy sa vyšplhali na 3,2 miliónov libier, čo je v prepočte viac ako 3,7 miliónov eur. Aktuálne sa nachádza v bankrote. No napriek tomu sa nemieni uskromniť.

Práve naopak - vycestovala do Turecka, kde podstúpila ďalší zákrok. Konkrétne lifting tváre, ktorý je už jej šiestnym. Operácia ju stála 10 tisíc libier a zmeškala kvôli nej pojednávanie na konkurznom súde. Súdkyňa Catherine Burton tak na ňu vydala zatykať a momentálne hrozí, že po prílete do rodnej krajiny poputuje rovno do väzenia.

(Zdroj: Profimedia)

Že Katie má závislosť od plastickej chirurgie, v minulosti potvrdila jej mama Amy. „Nechcela som, aby podstúpila nejaké operácie, tak som ich niekoľko zrušila. Potom sa naučila, že mi to nemá hovoriť. Myslím, že je to telesná dysmorfická porucha a podľa mňa je to s jej tetovaniami rovnaké. podľa mňa sú jej prsia smiešne, keď sa ma na to pýtate,“ vyjadrila sa modelkina mama.

Katie Price po poslednom liftingu (Zdroj: Profimedia)