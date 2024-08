Známy herec oslávil 25. výročie svadby: Milovanej manželke poslal krásny odkaz!

(Zdroj: profimedia.sk)

Patrick Dempsey sa preslávil hlavne vďaka seriálu Klinika Grace. Okrem toho si však zahral aj v ďalších známych počinoch a jeho kariéru mu môže závidieť množstvo kolegov. Rovnako sa mu však darí aj v súkromnom živote, kde mu je najväčšou oporou jeho manželka Jill, s ktorou sa spoznal v roku 1994. O 5 rokov neskôr si povedali svoje áno a počas ich vzťahu sa im narodili 3 deti - dcéra Talula (22) a synovia - dvojičky Darby a Sullivan (17).

Patrick Dempsey, Jill Dempsey (Zdroj: SITA)

Počas tohto týždňa si známy pár pripomínal 25. výročie ich svadby. Pri tejto príležitosti poslal herec svojej manželke prostredníctvom sociálnej siete Instagram odkaz, ktorý ju zaručene potešil. „25 rokov a ja mám pocit, ako by to bolo včera. Ten čas ušiel strašne rýchlo. Môj život by bez teba, bez tvojej vízie, láskavosti, súcitu, lásky, krásy, inteligencie, vrúcnosti, priateľstva a múdrosti nebol rovnaký. Si láskou môjho života a som vďačný, ži taká, aká si. Si úžasná matka, manželka, kamarátka a partnerka," napísal Dempsey.