Známa umelkyňa sa vydala: Áno povedala hereckému kolegovi!

Známa herečka sa preslávila vďaka účinkovaniu vo viacerých známych počinoch, ako sú napríklad filmy Persuasion a How To Have Sex či seriály Get Even a Upírska akadémia. V posledných týždňoch sa však plne sústredila na prípravy svojho veľkého dňa, ktorý prišiel počas víkendu.

McKenna-Bruce si totiž zobrala svojho partnera a hereckého kolegu Toma Leacha. S tým sa spoznala v roku 2019 počas natáčania filmu Rebels. Okrem neho na svadbe samozrejme nechýbali ani jej najbližšia rodina a kamaráti.

O tom, že si dvojica povedala áno, informoval Daily Mail a samotná herečka zdieľala niekoľko záberov aj na svojom profile na sociálnej sieti Instagram. Dvojica sa takmer presne pred rokom tešila zo svojho prvého spoločného dieťaťa, keď sa im narodil syn Leo.