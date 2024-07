Obrovská TRAGÉDIA slávnej kapely: Rodičia s dcérou ZOMRELI pri páde lietadla!

(Zdroj: Instagram/The Nelons)

LOS ANGELES - Rodinnú gospelovú skupinu The Nelons zasiahla obrovská tragédia. Traja ich členovia zahynuli pri havárii lietadla. Zomreli rodičia spolu s dcérou a ďalšími štyrmi osobami!

Ako informuje BBC, lietadlo spadlo nad Wyomingom, keď kapela cestovala na vystúpenie. Na palube sa nachádzali Jason a Kelly Nelon Clarkovci a spolu s nimi aj ich dcéra Amber Nelon Kistler. Ďalej Amberin manžel Nathan Kistler, rodinná asistentka Melodi Hodges, pilot Larry Haynie a jeho manželka Melissa Haynie.

Dôvodom nehody lietadla mali byť problémy s autopilotom, uviedol to hovorca Národného úradu pre bezpečnosť dopravy. „Ďakujem za modlitby, ktoré už boli adresované mne, môjmu manželovi Jamiemu a nášmu čoskoro narodenému chlapčekovi, ako aj Jasonovým rodičom, Danovi a Linde Clarkovým,“ uviedla najmladšia členka zoskupenia a dcéra zosnulej dvojice Autumn.

Tá podľa manažéra skupiny čakala na príchod svojich rodičov a sestry do Seattlu. Tam sa však už dozvedela smutnú správu. Skupina The Nelons fungovala od 70. rokov minulého storočia. Bola trikrát nominovaná na cenu Grammy a v roku 2016 bola uvedená do Siene slávy Gospelovej hudobnej asociácie.