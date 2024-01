Tragická SMRŤ Semirovho kolegu z Kobry 11: Pád lietadla... Neprežili ani jeho dve dcéry!

Christian Oliver zomrel. (Zdroj: RTL)

Herec si spolu s rodinou užíval dovolenku v slnečnom Karibiku, keď sa s dvomi malými dcérami rozhodol pozrieť si okolie ostrova z vtáčej perspektívy. Výlet sa však skončil tragicky. Malé športové lietadlo sa dostalo do problémov a zrútilo sa do mora, potvrdila to pobrežná služba Svätého Vincenta a súostrovia Grenadin.

(Zdroj: RTL)

Ako informuje NBC News, na miesto okamžite vyrazili záchranári, no aj napriek ich rýchlej reakcii, sa už nič nedalo robiť. Nehodu neprežil nikto z pasažierov - okrem herca zahynuli aj jeho dve dcéry vo veku 10 a 12 rokov a pilot.

Christian Oliver, ktorého skutočné meno bolo Christian Klepser, pôsobil okrem Nemecka aj v Hollywoode. Slovenskí diváci ho môžu poznať ako Semirovho parťáka z Kobry 11. Okrem toho si zahral aj vo filmoch Speed Racer či Valkýra po boku Toma Cruisa. Česť jeho pamiatke!