TAJNÁ SVADBA v šoubiznise: Len pred mesiacom priznali zásnuby!

LOS ANGELES - To je ale prekvapenie! Justin Long (44) a krásna Kate Bosworth (40) sa v tajnosti zosobášili. Dvojica pri tom len pred mesiacom priznala, že herec požiadal svoju lásku o ruku. Dnes už o nej hovorí ako o svojej manželke.

Radostnú správu oznámil čerstvý ženáč len tak mimochodom. Stalo sa tak, keď vo svojom podcaste s názvom Life is Short hovoril o nakrúcaní filmu Barbarian v Bulharsku. „Bol som tam v tom čase, keď som začínal byť zaľúbený do svojej už teraz manželky. Prišla ma navštíviť. A ja som nikdy nebol v pohode s návštevami na nakrúcaní. Rád som oddeľoval prácu a súkromie. Ale teraz.. Páčilo sa mi, že som ju tam mal a bol to magický čas,” uviedol zamilovaný Justin.

Dôkazom, že dvojica svoju lásku spečatila svadbou, sú aj fotky, ktoré Kate zverejnila. Na nich majú obaja obrúčky na rukách.

Galéria fotiek (4) Kate Bosworth a Justin Long

Zdroj: Instagram/ Kate Bosworth

Galéria fotiek (4) Kate Bosworth a Justin Long

Zdroj: Instagram/ Kate Bosworth

Správy o tom, že Justin a Kate plánujú svadbu sa na verejnosť dostali len pred mesiacom. „Cítim sa nesmierne vďačný, že som našiel osobu, ktorá ma každý deň napĺňa a jej prítomnosť je pripomienkou krásy a krátkosti života. Rozosmieva ma od prvej minúty, čo sa zobudím, až kým nezaspím. Vážim si spoločné dni, ktoré sú za nami a teším sa na tie, ktore prídu,” vyznal sa vtedy zo svojich citov sympatický herec.

Dvojica je spolu od decembra 2021. Kým pre Longa ide o prvé manželstvo, Bosworth bola už v minulosti vydatá. S filmovým režisérom menom Michael Polish boli manželia 8 rokov.