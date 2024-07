Strach o slávneho hudobníka (52): Skončil na JIS-ke… Jeho kapela musela prerušiť turné!

(Zdroj: pixabay.com)

LONDÝN - Slávny britský hudobník Jonny Greenwood (52) bojoval v posledných dňoch s vážnymi zdravotnými problémami. Kvôli tomu musel byť na jednotke intenzívnej starostlivosti a jeho kapela The Smile musela prerušiť svoje turné.

Jonny Greenwood sa preslávil hlavne pôsobením v slávnej kapele Radiohead. Okrem toho svoj talent ukazoval aj pri tvorení hudby do filmov, za čo bol dokonca dvakrát nominovaný na Oscara.

Jonny Greenwood (Zdroj: Profimedia)

Okrem toho spolu so spevákom Thomom Yorkeom a bubeníkom Tomom Skinnerom založil v roku 2020 kapela The Smile, ktorá bola tento rok na svojom turné. To malo pokračovať začiatkom augusta, avšak muselo byť odložené kvôli vážnym zdravotným problémom Greenwooda.

„Pred pár dňami mal Jonny vážne problémy, ktoré boli spôsobené infekciou a vyžiadali si okamžitú liečbu v nemocnici. Časť z nej prebehla na jednotke intenzívnej starostlivosti. Našťastie to už nie je také vážne a čoskoro sa vráti domov. Doktori nám však povedali, aby sme zrušili všetky koncerty, pokým nepodstúpi plnú liečbu. Preto musíme naše augustové koncerty v Európe zrušiť. Jonnymu prajeme skoré uzdravenie," napísala kapela.