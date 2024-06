Obrovská RANA pre ťažko chorú hviezdu: Nevyliečiteľnú diagnózu má aj jej dcéra (13)!

Christina Applegate s dcérou (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Herečka Christina Applegate (52) hovorí otvorene o svojom boji so sklerózou multiplex. Zdravotné problémy jej čoraz viac komplikujú život. No a najnovšie jej osud uštedril ďalšiu bolestivú ranu. Lekári totiž jej dcére 13-ročnej dcére Sadie diagnostikovali nevyliečiteľnú chorobu!

Herečkina dcéra o svojich problémoch prehovorila v podcaste MaSsy, kde bola so svojou slávnou mamou. „Mám niečo, čomu sa hovorí POTS. Netuším, čo to v skutočnosti je, ale má to niečo spoločné s autoimunitným nervovým systémom a má to vplyv na moje srdce,“ prezradila Sadie.

Skratka POTS sa používa pre Syndróm posturálnej tachykardie. Ide o nevyliečiteľné chronické ochorenie, ktoré spôsobuje rýchlejší tlkot srdca v momente, keď postihnutý prechádza zo sadu do ľahu alebo naopak pri vstávaní. Ľudí s týmto syndrómom môžu trápiť závrate, úvana, nevoľnosti či búšenie srdca. Príznaky sa zhoršujú pri fyzickej záťaži a problémom je aj horúce počasie

Samotná Sadie prezradila, že keď vstane, točí sa jej veľmi hlava, podlamujú sa jej nohy a má pocity na odpadnutie. „Je mi to ľúto, miláčik. Naozaj to kvôli tebe nenávidím. A je mi z toho smutno. Ale z celého srdca ťa milujem a viem, že budeš v poriadku,“ podporila dcéru Christina, ktorá sama trpí nevyliečiteľnou sklerózou multiplex.

Christina Applegate s dcérou Sadie (Zdroj: SITA)