Jaggerova dcéra je TEHOTNÁ: Novinku oznámila FOTO sériou... Čakám nášho najlepšieho kamaráta!

Georgia May Jagger (Zdroj: Instagram GMJ)

Dcéra frontmana skupiny Rolling Stones Micka Jaggera čaká svoje prvé dieťatko. Krásnu novinku oznámila prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Instagram, kde zverejnila niekoľko fotiek s tehotenským bruškom. „Trpezlivo čakáme na nášho nového najlepšieho kamaráta,“ napísala k záberom budúca mamička.

Modelka čaká svoje prvé dieťa so skateboardistom Cambryanom Sedlickom. Dvojica spolu začala randiť v roku 2021, no svoj vzťah sa doposiaľ snažila držať mimo pozornosti verejnosti. Práve Georgia je tá, ktorá si súkromie veľmi stráži. Podľa jej slov to môže byť práve kvôli tomu, že vyrastala v slávnej rodine. „Byť na očiach verejnosti je všetko, čo som kedy poznala - to je to, do čoho som sa narodila. Myslím si, že kvôli tomu som nikdy nevyhľadávala slávu,“ vyjadrila sa v roku 2023 pre Harpet's Bazaar U.K.