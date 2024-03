Večne vyzlečená modelka na promi párty: Opäť prišla “HOLÁ”... Och, tie šaty si si dala ZBYTOČNE!

Emily Ratajkowski (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Emily Ratajkowski (32) je vo svetovom šoubinise známa ako modelka, ktorá je večne vyzlečená. Či už ide o fotky na sociálnych sieťach, na ktorých je pravidelne polonahá alebo jej outfity, v ktorých chodí do spoločnosti. A ani na párty, ktorá sa po Oscaroch konala u Beyoncé a Jay-Z-ho neprišla inak. Och, tie šaty si dala úplne zbytočne!

Emily Ratajkowski veľmi dobre vie, že má krivky, ktoré by jej iné ženy mohli len závidieť. Hoci pred tromi rokmi porodila synčeka Sylvestra Apolla Beara, veľmi rýchlo sa jej podarilo dostať späť do formy a dnes by pri pohľade na ňu len málokto tipoval, že je už mamou. Možno aj preto sa svojou postavou rada a často hrdí.

Aktuálne ju v plnej paráde predviedla na ďalšej párty po Oscaroch, ktorú organizovali speváčka Beyoncé a raper Jay-Z. Konala sa po odovzdávaní cien v Chateau Marmont vo West Hollywoode. A centrom pozornosti bola aj tentokrát Emily. Do spoločnosti totiž dorazila len v čiernych nohavičkách a v úplne priesvitných sieťovaných šatách bez podprsenky. Ehm, obliekla si ich úplne zbytočne.

