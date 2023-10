Český herec sa rozviedol: Dcéra na neho zanevrela!

Pavel Zedníček (Zdroj: FS Barrandov)

PRAHA - Herec Pavel Zedníček je ženatý druhý raz. Jeho prvá manželka si do zväzku priviedla aj dcéru, ktorá nosí jeho priezvisko. Lucie Zedníčková sa tiež stala herečkou. Po rozvode ale na náhradného otca zanevrela.

Pavel Zedníček sa narodil 1. novembra 1949 v obci Hoštice-Heroltice v juhomoravskom kraji. Už na základnej škole bol považovaný za triedneho zabávača.

Absolvoval kožiarsku priemyslovku v Zlíne, neskôr vyštudoval Janáčkovu akadémiu múzických umení (JAMU) v Brne. Zedníčkovými spolužiakmi na akadémii boli dnes úspešní herci Bolek Polívka, Karel Heřmánek, Tomáš Töpfer a Eliška Balzerová. Už počas štúdií účinkoval v brnianskom divadle Na provázku.

Krátko po skončení školy nastúpil do Činoherného štúdia v Ústí nad Labem. Na javisku často vystupoval s hercami Jiřím Bartoškom a Karlom Heřmánkom. Nasledovalo angažmán v pražskom Divadle Na zábradlí. Na jeho doskách vytvoril Pavel Zedníček rad významných úloh, akými boli napríklad Hamlet alebo Don Juan. Ďalšími pôsobiskami umelca s výnimočným komediálnym talentom sa medzi inými stali Divadlo ABC, Národné divadlo v Prahe alebo súčasné divadlo Kalich.

Pavel Zedníček a Karel Heřmánek (Zdroj: Bonton)

Debut pred filmovou kamerou absolvoval Zedníček v epizódnej postave v kriminálke Holka na zabití (1975) v réžii Juraja Herza. O dva roky neskôr si zahral úlohu zraneného remeselníka v divácky obľúbenom seriáli Jaroslava Dudka Nemocnice na kraji města (1977). So slovenským hercom Vladom Müllerom si Zedníček zahral v dramatickom príbehu odohrávajúcom sa na ruskom fronte v posledných dňoch prvej svetovej vojny pod názvom Signum laudis (Martin Hollý, 1980).

Neskôr sa stal jedným z protagonistov úspešného zábavného programu pre deti s názvom Malý televizní kabaret (1981). Svoj talent predviedol v televíznych seriáloch Sanitka (Jiří Hubač, 1984), Malý pitaval z velkého města (Jaroslav Dudek, 1882 – 1986), či v rozprávkových seriáloch Chobotnice z druhého patra (Jindřich Polák, 1986), a tiež Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek (Václav Vorlíček, 1993).

Pavel Zedníček si zahral spolu s Júliusom Satinským v trpkej komédii Prodavač humoru, ktorú v roku 1984 nakrútil Jiří Krejčík, v tom istom roku sa objavil aj v ďalšej veselohre Fešák Hubert (Ivo Novák). Svojrázneho sanitkára - a neskôr aj ľudového liečiteľa - stvárnil v sérii "básnických" komédií Dušana Kleina Jak básníkům chutná život (1987), Konec básníků v Čechách (1993), Jak básníci neztrácejí naději (2004) a Jak básníci čekají na zázrak (2016).

Práve Dušan Klein tiež obsadil Zedníčka do svojej psychologickej snímky Dobří holubi se vracejí (1988) a do komédie Andělské oči nakrútenej podľa literárnej predlohy Bohumila Hrabala (1994). Ďalšou rozprávkou, v ktorej si Zedníček zahral, bola snímka Lotrando a Zubejda (Karel Smyczek, 1996).

Jaromír Hanzlík a Pavel Zedníček (Zdroj: ČT)

Televízni diváci si Pavla Zedníčka iste pamätajú tiež ako svojrázneho moderátora mimoriadne úspešnej televíznej relácie Kufr (1992) a programu Ptákoviny (1994). Rozsiahla je aj jeho dabingová práca. Divákom sa herec prihováral z obrazovky ako Frank Lambert v známom americkom sitkome Step by Step (Krok za Krokom,1991) alebo ako Al Bundy v seriáli Married with Children (Ženatý so záväzkami, 1987).

Ku koníčkom českého umelca patrí cestovanie, zaujíma sa o lietanie a hrá na klarinet. Je spoluautorom svojho knižného debutu s názvom "Kurňa! To je život!" (vydalo nakladateľstvo Eminent, 1997).

Súčasťou festivalu Vianoce 2018 na Myjave bol aj tradičný ceremoniál na Terase slávy, kde svoje pamätné tabule odhalila dvojica hercov Božidara Turzonovová a Pavel Zedníček. "Veľmi si vážim, že som sa dostal do spoločnosti najlepších komediantov na Slovensku a v Čechách. Je na tom krásne, že v tomto hranica medzi Slovenskom a Českou republikou neexistuje," neskrýval dojatie ocenený herec Pavel Zedníček.

Pavel Zedníček (Zdroj: Tv Prima)

Pavel Zedníček sa ako 67-ročný oženil s dlhoročnou partnerkou Hanou. Predtým bola jeho ženou tanečnica Taťana Staudacherová, ktorá si do manželstva priviedla dcéru Luciu. Keďže nosí jeho priezvisko, predpokladalo sa, že ju herec adoptoval. „Mám priezvisko ako on, aj keď by som ho vlastne nemala mať, pretože Pavel ma neadoptoval. Ja som chcela, aby sme sa ako rodina všetci volala rovnako, tak som si s jeho dovolením vzala jeho priezvisko, ” vysvetlila minulý rok pre médiá herečka Lucie Zdeníčková.

Tá ho vnímala ako skvelého kamaráta. V roku 2001 sa ale herec s Taťanou rozviedol a to poznačilo aj jeho vzťah s Luciou. Prestali sa vídať a ich vzťahy už dávno nie sú také srdečné ako kedysi.

Lucie Zedníčková a Pavel Zedníček (Zdroj: ČT)