NOVÝ MILENECKÝ PÁRIK v šoubiznise? Na párty sa od seba nevedeli odtrhnúť!

(Zdroj: GettyImages)

Po tom, ako sa skončilo prestížne odovzdávanie cien BAFTA, si to viaceré prítomné hviezdy namierili na afterparty do luxusného hotela Chiltern Firehouse. Medzi známymi menami boli napríklad Rosamund Pike, Sacha Baron Cohen, Lily James či Paul Mescal.

Za posledným menovaným prišla počas noci jeho kamarátka - herečka Florence Pugh. Dvojica však počas večera rozprúdila špekulácie o tom, že sú viac ako len kamaráti, keďže zvyšok noci strávili vo vzájomnej spoločnosti.

Florence Pugh a Paul Mescal sú si veľmi blízki. (Zdroj: Profimedia)

„Florence a Paul sa pohybujú v rovnakých kruhoch a sú už dlhší čas priatelia. Ak by sa však kamarátstvo zmenilo na niečo viac, tak by to nikoho neprekvapilo," povedal zdroj pre The Sun. Špekuláciám nahráva aj fakt, že ani jeden z dvojice nie je vo vzťahu.

Pugh sa v posledných rokoch predstavila vo viacerých úspešných filmoch, ako sú napríklad Neboj sa, zlatko, Oppenheimer a zahrala si aj v očakávanom pokračovaní filmu Duna. Mescal sa preslávil vďaka seriálu Normal People a vo filme Gladiátor 2 si zahrá hlavnú úlohu. Aj napriek mladému veku si už stihol vyslúžiť nomináciu na Oscara za film Aftersun