SEXI premiéra novej Duny: Jedna úplne BEZ, druhá v erotickom body a tretia... PRSIA VON!

Florence Pugh (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Už čoskoro sa do kín dostane pokračovanie filmu Duna s podtitulom Časť druhá. V posledných dňoch tak tvorcovia spolu s hlavnými predstaviteľmi obehli niekoľko krajín, v ktorých novinku osobne predstavili. Včera sa slávnostná premiéra konala v New Yorku a... Bola to prehliadka sexi outfitov!