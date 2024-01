Desivé slová o priateľke Kanye Westa: Ďalší šialený zákaz a strach jej priateľov!

Kanye West a Bianca Censori (Zdroj: profimedia.sk)

Počas minulého roka sa začali objavovať správy o tom, že Kanye West dáva svojej priateľke zoznam pravidiel, ktoré musí neustále dodržiavať. Jedným z nich bolo aj to, že nesmie na verejnosti rozprávať, čo poriadne znepokojilo jej blízkych.

Tí však majú po najnovších informáciách ešte väčší strach. Denník Daily Mail totiž informoval, že Censori dostala najnovšie zákaz používať sociálne siete, čím ju podľa jej priateľov chce ešte viac izolovať od jej okolia.

„Bianca mala vždy sociálne siete a bola na nich aktívna. Až do chvíle, kedy stretla Kanyeho. Nechce, aby ich mala, pretože si myslí, že by jej čítanie nenávistných komentárov ublížilo. Presvedčil ju, že keďže je z nej hviezda, tak musí zostať pre svet záhadou. Ľudia, ktorí ju poznajú, sa o ňu boja, pretože si myslia, že je to len ďalšia forma jeho kontroly," povedal zdroj.

„Jej nahotu zdieľa na svojom účte neustále, takže to môže kontrolovať. Je to znepokojujúce a tým, že ju ukryje pred okolitým svetom spôsobí, že bude viac a viac izolovaná. Silná a sebavedomá Bianca, ktorá by toto nikdy neurobila, je preč. Oblieka si a robí to, čo chce on, pretože nemá inú možnosť. Z jeho dizajnérky sa stala jeho manželka, čo bohužiaľ pre ňu nie je platená pozícia. Je uväznená," doplnil zdroj.

Rapper Kanye West (Zdroj: SITA/Photo by Brent N. Clarke/Invision/AP, File)